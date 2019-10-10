Facebook удалил страницу журналистки за стихотворение о погибшем супруге

Администрация Facebook удалила страницу российского военкора и автора «Ридуса» Анны Долгоревой. По ее словам, ликвидация аккаунта, вероятно, связано с публикацией стихотворения о погибшем в Донбассе бывшем муже девушки Андрее Куцком, который служил снайпером в вооруженных формированиях ДНР.

Страшно с ним ругалась. Я требовала вместе со мной возвращаться в Питер. Но на войне он был женат больше, чем на мне, так и разошлись… Написала стихотворение о его смерти. Оно было удалено через день со следующей формулировкой, дескать, моя публикация нарушает нормы сообщества в отношении «опасных людей», — рассказала Долгарева «Ридусу».

При этом, добавила журналистка, пост об удалении аккаунта, опубликованный на другой ее странице в Facebook, администрация социальной сети тоже решила ликвидировать.

Анна Долгарева вместе с погибшим супругом Андреем Куцким. © facebook.com

Раньше Анну уже неоднократно банили на Facebook за стихи о погибшем главе Донецкой Народной Республики Александре Захарченко и за фотографию в военной форме с шевроном ДНР. В то же время, сетует Долгарева, администрация Facebook предпочитает закрывать глаза на «людоедские» публикации украинского журналиста Олега Радика, предложившего лишить всех жителей Донбасса пенсий и права на образование, а также на комментарии некоего Саши Рудика, который неоднократно заходил на страницу Анны и писал девушке о том, как он ее будет убивать.

Facebook оборзел, и уже давно — знают все; но история с Аней Долгаревой действительно перешла все границы. Анна опубликовала стихотворение о близком человеке, написанное после его гибели. Стихотворение про любовь. Там политики никакой не было, — написала правозащитница Facebook Наталья Холмогорова.

«Ходят слухи, что русскоязычный отдел „Фейсбука“ — сплошь украинцы, может, и так. Еще что я знаю о механизмах действия — это то, что „Фейсбук“ работает по массовым жалобам. То есть три тысячи украинцев прибежали наябедничать на публикацию — ее удаляют. Здесь мы, конечно, можем только восхититься трудолюбием и слаженностью братского народа. Ну и, наконец, становится понятным ответ на сакраментальный довлатовский вопрос, кто же написал четыре миллиона доносов», — добавил историк Александр Дюков.

Общественный деятель и предприниматель Ольга Архарова в свою очередь предложила задуматься о полном отказе от Facebook.

В июле этого года Google без объяснения причин заблокировал YouTube-канал «Ридуса». Наша редакция имеет основания полагать, что причиной блокировки могли стать политически мотивированные жалобы украинских пользователей.

До этого на YouTube-канале «Ридуса» были опубликованы видеозаписи, в том числе эксклюзивные, касающийся украинской темы. Среди них — видео из зала суда над украинским боевиком Виталием Маркивым в Италии, который получил 24 года тюрьмы за убийство журналистов в Донбассе, а также интервью «Ридусу» главы финской делегации в ПАСЕ, депутата парламента страны Киммо Кильюнена о том, когда Крым могут признать частью России.

