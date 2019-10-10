ЦБ определил пять типов жертв финансовых мошенников

Центробанк России определил пять основных типов жертв мошенников в финансовой сфере.

Исследование было проведено экспертами ЦБ совместно с представителями служб информационной безопасности банков и психологами.

Согласно анализу банковских данных, были выделены следующие типы жертв финансовых мошенников:

1. индивидуалисты (финансово благополучные люди, легко тратящие деньги и излишне доверяющие новым технологиям);

2. школьники, студенты, лица с особенностями социальной адаптации (люди с противоречивой самоидентификацией, склонные к риску, доверчивые, расточительные, импульсивные);

3. распорядители семейного бюджета с невысоким уровнем дохода и высокой финансовой нагрузкой (целеустремленные, ответственные, высоко ценящие семейные и дружеские связи);

4. домохозяйки (доверчивые, уступчивые);

5. пенсионеры.

Об этом говорится в отчете Центробанка о работе Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.

Там же сообщается, что банковские мошенники в этом году освоили новый способ совершать хищения.

Так, при помощи технологии подмены телефонных номеров они выдают себя за сотрудников банков.

«Технология подмены исходящего телефонного номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций, позволила им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под видом блокировки подозрительных транзакций совершать хищения средств жертв», — говорится в отчете.

Как сообщал «Ридус», несколько дней назад официально признанное Сбербанком число скомпрометированных клиентов выросло с двухсот до пяти тысяч. Это произошло в результате расследования утечки данных по банковским картам службой безопасности регулятора совместно с правоохранительными органами.

В сентябре первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев назвал наиболее частых жертв мошеннических лотерей.