ЦБ определил пять типов жертв финансовых мошенников
- 10 октября 2019, 17:39
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Центробанк России определил пять основных типов жертв мошенников в финансовой сфере.
Исследование было проведено экспертами ЦБ совместно с представителями служб информационной безопасности банков и психологами.
Согласно анализу банковских данных, были выделены следующие типы жертв финансовых мошенников:
1. индивидуалисты (финансово благополучные люди, легко тратящие деньги и излишне доверяющие новым технологиям);
2. школьники, студенты, лица с особенностями социальной адаптации (люди с противоречивой самоидентификацией, склонные к риску, доверчивые, расточительные, импульсивные);
3. распорядители семейного бюджета с невысоким уровнем дохода и высокой финансовой нагрузкой (целеустремленные, ответственные, высоко ценящие семейные и дружеские связи);
4. домохозяйки (доверчивые, уступчивые);
5. пенсионеры.
Об этом говорится в отчете Центробанка о работе Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере.
Там же сообщается, что банковские мошенники в этом году освоили новый способ совершать хищения.
Так, при помощи технологии подмены телефонных номеров они выдают себя за сотрудников банков.
«Технология подмены исходящего телефонного номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций, позволила им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности банков и под видом блокировки подозрительных транзакций совершать хищения средств жертв», — говорится в отчете.
Как сообщал «Ридус», несколько дней назад официально признанное Сбербанком число скомпрометированных клиентов выросло с двухсот до пяти тысяч. Это произошло в результате расследования утечки данных по банковским картам службой безопасности регулятора совместно с правоохранительными органами.
В сентябре первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев назвал наиболее частых жертв мошеннических лотерей.
Войти через социальные сети: