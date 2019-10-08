В Сбербанке признали утечку данных пяти тысяч клиентов

Официально признанное Сбербанком число скомпрометированных клиентов выросло с двухсот до пяти тысяч. Это произошло в результате расследования утечки данных по банковским картам службой безопасности банка совместно с правоохранительными органами.

«В конце сентября сотрудник, совершивший преступление, продал несколькими траншами одной из преступных групп в теневом интернете в совокупности пять тысяч учетных записей кредитных карт Уральского банка Сбербанка, значительное количество из которых являются устаревшими и неактивными», — сообщила пресс-служба Сбербанка.

С банке отметили, что скомпрометированные карты были перевыпущены и угрозы для средств клиентов в настоящее время нет, а виновный в утечке сотрудник задержан.

Как сообщал «Ридус», первой об утечке данных из Сбербанка 3 октября сообщила газета «Коммерсант». Продавец на одном из теневых ресурсов заявил журналистам, что продает данные о 60 миллионах кредитных карт Сбербанка, хотя даже у такого крупного банка их всего в обращении 18 миллионов. Продавец предоставил пробный фрагмент базы с подробными данными на 200 кредитных карт, после чего их утечку признал Сбербанк.

Глава Сбербанка Герман Греф в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» заявил, что информация об утечке данных 60 миллионах клиентов Сбербанка является «информационным шумом»



Между тем, журналисты выяснили, что дельцы черного рынка данных продолжают торговать данными клиентов Сбербанка. «Продавец данных продолжает выходить на связь через теневой форум, где пытается реализовать их, несмотря на сообщения о выявлении и задержании сотрудника Сбербанка, ответственного за утечку», — пишет «Коммерсант».

Сбербанк пока так и не объяснил, как этому продавцу удавалось предоставить информацию о любых кредитных картах, в том числе самих журналистов.