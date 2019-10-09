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Федор Емельяненко сообщил, когда завершит карьеру

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© ТАСС

© ТАСС

Российский боец Федор Емельяненко рассказал, когда завершит спортивную карьеру, сообщает ТАСС.

По его словам, это произойдет после прощального тура, состоящего из трех поединков. В частности, один из них будет проведен в России.

Ближайший бой Емельяненко проведет в Японии 29 декабря против американца Квинтона Джексона.

Да, я уже думаю об уходе, у меня уже возраст. Слава богу, я чувствую себя хорошо. Но понимаю, сколько мне уже лет и что пора уходить, — приводит агентство слова спортсмена, сказанные во время пресс-конференции.

Всего на счету 43-летнего россиянина 35 побед и шесть поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Как сообщал «Ридус», Квинтон Джексон был назван в качестве вероятного соперника Емельяненко еще в августе.

Свой последний бой, состоявшийся 26 января 2019 года в финале Гран-при Bellator, Емельяненко проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру.

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