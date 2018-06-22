Бейдер нокаутировал Емельяненко на первой минуте поединка

В финале Гран-при Bellator 214 в тяжелом весе российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко был нокаутирован американцем Райаном Бейдером на первой минуте первого раунда.

Поединок состоялся в Инглвуде, штат Калифорния. Он начался 27 января в 6:00 по московскому времени.

Как известно, букмекеры отдавали предпочтение более молодому американцу (ставки на его победу — 1 к 3).

На счету 42-летнего россиянина 38 побед в 44 боях, а у 35-летнего Бейдера — 27 побед и пять поражений.

Как пишет газета «Известия», 24 января Емельяненко не исключил, что после боя с американцем может завершить свою спортивную карьеру. Он посетовал на то, что «возраст уже дает о себе знать».

Накануне были обнародованы гонорары, причитающиеся Емельяненко и Бейдеру за финальный бой.