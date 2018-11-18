Назван наиболее вероятный соперник Федора Емельяненко

Американец Квинтон Джексон имеет наибольшие шансы стать следующим соперником российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко, сообщает ТАСС.

В Bellator считают, что именно 41-летний Джексон проведет поединок с россиянином, который должен состояться в Японии 29 декабря.

Возможным соперником Емельяненко также называют американца Джоша Барнетта.

Как отмечает агентство, в июне российский спортсмен подписал новый контракт с Bellator, рассчитанный на три боя.

В активе Джексона 38 побед и 13 поражений, а на счету 42-летнего Емельяненко — 38 побед и 6 поражений.

Свой последний бой, состоявшийся 26 января 2019 года в финале Гран-при Bellator, Емельяненко проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру.