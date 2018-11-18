Назван наиболее вероятный соперник Федора Емельяненко
- 03 августа 2019, 22:03
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Американец Квинтон Джексон имеет наибольшие шансы стать следующим соперником российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко, сообщает ТАСС.
В Bellator считают, что именно 41-летний Джексон проведет поединок с россиянином, который должен состояться в Японии 29 декабря.
Возможным соперником Емельяненко также называют американца Джоша Барнетта.
Как отмечает агентство, в июне российский спортсмен подписал новый контракт с Bellator, рассчитанный на три боя.
В активе Джексона 38 побед и 13 поражений, а на счету 42-летнего Емельяненко — 38 побед и 6 поражений.
Свой последний бой, состоявшийся 26 января 2019 года в финале Гран-при Bellator, Емельяненко проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру.
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