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Назван наиболее вероятный соперник Федора Емельяненко

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© ТАСС

© ТАСС

Американец Квинтон Джексон имеет наибольшие шансы стать следующим соперником российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко, сообщает ТАСС.

В Bellator считают, что именно 41-летний Джексон проведет поединок с россиянином, который должен состояться в Японии 29 декабря.

Возможным соперником Емельяненко также называют американца Джоша Барнетта.

Как отмечает агентство, в июне российский спортсмен подписал новый контракт с Bellator, рассчитанный на три боя.

В активе Джексона 38 побед и 13 поражений, а на счету 42-летнего Емельяненко — 38 побед и 6 поражений.

Свой последний бой, состоявшийся 26 января 2019 года в финале Гран-при Bellator, Емельяненко проиграл нокаутом американцу Райану Бейдеру.

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Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 01:30

    может лигу пенсионеров открыть? типа, для тех, кому за сорок.)
    Фёдору здоровья и блестящей тренерской карьеры. да видать не наелся ещё ..

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