Цены на продукты в России оказались ниже, чем на Украине

На видеосервисе YouTube опубликован ролик, авторы которого сравнили цены на продукты в Саратове и Киеве, посетив в обоих случаях магазины крупной международной сети «Ашан». Оказалось, что основные продукты питания в России стоят дешевле, чем на Украине.

В частности, цены на картофель на Украине начинаются от 14 гривен (примерно 39 рублей) за килограмм, тогда как в России самую дешевую картошку можно купить по 12 рублей. Цена на макароны в киевском «Ашане» — от 42,53 гривны (111 рублей), а в саратовском — от 50 рублей. Литр молока для россиян стоит от 41 рубля 90 копеек, а для украинцев — от 18,16 гривны (47,80 рубля).

Также авторы видео обратили внимание на растительное масло — 96 рублей 96 копеек в Саратове и 37,82 гривны (98,70 рубля) в Киеве. В среднем батон хлеба в Саратове стоит 34,55 рубля, а в Киеве его стоимость в среднем составит 16 гривен — почти 42 рубля.

В комментариях к видеоролику отметили, что цены на продукты в Киеве отличаются от цен в других украинских городах, а также предложили сравнить зарплаты, пенсии и коммунальные услуги для полной картины соотношения доходов и расходов жителей двух стран. «Да. картошка у нас дорогая, в том году я покупал по 5 гривен, а в этом году вообще обнаглели!», — написал один из пользователей. «Видно что в Украине на картошке наживаются спекулянты!», — согласился другой. «Везде капиталисты жируют», — заметил третий.

Напомним, из-за низкой инфляции на уровне 4% цены на продукты в России последние недели не растут, а в некоторых случаях даже снижаются. В сентябре этого года Росстат зафиксировал снижение цен на продукты питания на 0,4% по сравнению с августом, а на услуги — на 0,2%. В ведомстве отметили, что значительное влияние на снижение цен на продовольствие оказало сезонное удешевление плодоовощной продукции. Кроме того, подешевели билеты на поезда дальнего следования (на 14,9%) и авиаперелеты экономическим классом (на 5,7%).

В то же время, российский рынок столкнулся с заметным подорожанием красной рыбы (из-за падения объемов улова) и вина (из-за повышения правительством акцизов). Кроме того, в Москве в очередной раз подорожала аренда квартир, а еще ожидается серьезное подорожание молочной продукции сразу на 10% из-за одновременного запуска двух новых систем контроля.

Недавно «Ридус» сообщал, что ростом цен на ряд продуктов в 2019 году при росте объема производства сельхозпродукции обеспокоились в Счетной палате.

