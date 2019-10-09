На борту летевшего из Красноярска в Москву самолета умер пассажир

В самолете авиакомпании «Сибирь», летевшем из Красноярска в Москву, скончался пассажир.

В связи с недомоганием мужчины экипаж самолета вечером во вторник, 8 октября, запросил вынужденную посадку в аэропорту Омска.

Прибывшие на борт медики констатировали смерть пассажира, сообщает ТАСС со ссылкой на областной минздрав.

Пассажир скончался в полете, не долетев до Омска. Его пытались реанимировать, но безуспешно, — отметила собеседница агентства.

По данным ведомства, пассажир чувствовал себя плохо еще до вылета самолета из Красноярска, добавляет РЕН ТВ.

Днем раньше, как сообщал «Ридус», из-за смерти пассажира совершил экстренную посадку в аэропорту Воронежа пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр», следовавший по маршруту Сочи — Москва.

За несколько дней до этого экстренную посадку совершил в аэропорту Волгограда самолет, следовавший из Москвы в Грозный. Лайнер был вынужден приземлиться из-за смерти ребенка на борту.