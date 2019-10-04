Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Волгограде

Экстренную посадку совершил в аэропорту Волгограда самолет, следовавший из Москвы в Грозный, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, лайнер вынужден был приземлиться из-за смерти ребенка на борту.

Во время полета скончалась двухмесячная пассажирка, — приводит агентство слова своего собеседника.

Источник добавил, что после приземления борта ребенка доставили в больницу, однако реанимационные мероприятия не дали положительного результата.

В региональном управлении СК РФ подтвердили агентству факт смерти ребенка.

Там отметили, что у девочки, по предварительным данным, было серьезное врожденное заболевание, которое могло стать причиной смерти.

Как сообщал «Ридус», в четверг, 3 октября, самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском из-за отказа одной из систем.