Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Волгограде
- 04 октября 2019, 08:30
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Экстренную посадку совершил в аэропорту Волгограда самолет, следовавший из Москвы в Грозный, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По его словам, лайнер вынужден был приземлиться из-за смерти ребенка на борту.
Во время полета скончалась двухмесячная пассажирка, — приводит агентство слова своего собеседника.
Источник добавил, что после приземления борта ребенка доставили в больницу, однако реанимационные мероприятия не дали положительного результата.
В региональном управлении СК РФ подтвердили агентству факт смерти ребенка.
Там отметили, что у девочки, по предварительным данным, было серьезное врожденное заболевание, которое могло стать причиной смерти.
Как сообщал «Ридус», в четверг, 3 октября, самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском из-за отказа одной из систем.
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