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Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Волгограде

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© instagram.com

© instagram.com

Экстренную посадку совершил в аэропорту Волгограда самолет, следовавший из Москвы в Грозный, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, лайнер вынужден был приземлиться из-за смерти ребенка на борту.

Во время полета скончалась двухмесячная пассажирка, — приводит агентство слова своего собеседника.

Источник добавил, что после приземления борта ребенка доставили в больницу, однако реанимационные мероприятия не дали положительного результата.

В региональном управлении СК РФ подтвердили агентству факт смерти ребенка.

Там отметили, что у девочки, по предварительным данным, было серьезное врожденное заболевание, которое могло стать причиной смерти.

Как сообщал «Ридус», в четверг, 3 октября, самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском из-за отказа одной из систем.

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