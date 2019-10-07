Летевший из Сочи в Москву самолет совершил экстренную посадку в Воронеже

Экстренную посадку в аэропорту Воронежа совершил пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр», следовавший по маршруту Сочи — Москва, сообщает «Интерфакс».

В пресс-службе аэропорта Воронежа рассказали, что командир авиалайнера запросил вынужденную посадку, так как одному из пассажиров стало плохо.

В настоящее время на место прибыли специалисты Центра медицины катастроф, отметил собеседник агентства.

По его словам, на борту находились 178 человек, их временно разместили в здании аэровокзала.

Позже в пресс-службе аэропорта сообщили ТАСС, что на борту авиалайнера умер пассажир, мужчина около 60 лет.

Несколько дней назад, как сообщал «Ридус», экстренную посадку совершил в аэропорту Волгограда самолет, следовавший из Москвы в Грозный. Лайнер был вынужден приземлиться из-за смерти ребенка на борту.