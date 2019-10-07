Летевший из Сочи в Москву самолет совершил экстренную посадку в Воронеже
- 07 октября 2019, 18:04
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Экстренную посадку в аэропорту Воронежа совершил пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр», следовавший по маршруту Сочи — Москва, сообщает «Интерфакс».
В пресс-службе аэропорта Воронежа рассказали, что командир авиалайнера запросил вынужденную посадку, так как одному из пассажиров стало плохо.
В настоящее время на место прибыли специалисты Центра медицины катастроф, отметил собеседник агентства.
По его словам, на борту находились 178 человек, их временно разместили в здании аэровокзала.
Позже в пресс-службе аэропорта сообщили ТАСС, что на борту авиалайнера умер пассажир, мужчина около 60 лет.
Несколько дней назад, как сообщал «Ридус», экстренную посадку совершил в аэропорту Волгограда самолет, следовавший из Москвы в Грозный. Лайнер был вынужден приземлиться из-за смерти ребенка на борту.
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