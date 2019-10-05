СМИ сообщили о жестоком убийстве девушки в Домодедово
- 05 октября 2019, 10:47
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В подмосковном Домодедове обнаружили тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями, сообщает РЕН ТВ.
При осмотре также зафиксированы следы удушения.
Тело было найдено на улице Светлая.
В настоящее время, по данным телеканала, полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.
Как сообщал «Ридус», несколько дней назад гражданин России Сергей Кудрявцев признал себя виновным в убийстве своих родителей в Лондоне.
Россиянин зарезал своих мать и отца из-за ссоры, связанной с вопросом содержания его собаки.
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