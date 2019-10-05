СМИ сообщили о жестоком убийстве девушки в Домодедово

В Якутии жертвой нападения медведя в Оймяконском районе республики стал бывший депутат государственного собрания республики Александр Крылов, сообщает «Интерфакс».

О трагедии рассказал журналистам исполняющий обязанности главы района Игорь Водовозов.

Он отметил, что тело экс-депутата доставили на вездеходах в поселок Томтор.

Ранее местные СМИ сообщили, что Крылов в пятницу отправился на квадроцикле на охоту, отмечает агентство.

В какой-то момент на дорогу неожиданно выскочил медведь, мужчина выстрелил, зверь упал.

Тогда Крылов решил подойти к животному, как в этот миг на него напал другой медведь, который, как оказалось, был поблизости.

Как сообщал «Ридус», 22 сентября на Сахалине застрелили бурого медведя, который задрал 19 сентября сторожа рыболовецкого стана.

Раненого медведем сторожа обнаружили работники находящегося неподалеку нефтеперерабатывающего завода компании «Петросах». Жертва медведя скончалась по дороге в больницу. Известно, что сторож проживал в селе Быков Долинского района области.



Проблемы с медведями в последние месяцы возникают во многих удаленных поселках и городах. Например, в поселке Синдор в республике Коми косолапые разоряют курятники, огороды и даже могилы местных жителей.

