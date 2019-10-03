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-2016168

Россиянин признался в убийстве родителей в Лондоне

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© wikimedia.org

© wikimedia.org

Гражданин России Сергей Кудрявцев признал себя виновным в убийстве своих родителей в Лондоне, сообщает британское агентство Press Association.

48-летний россиянин, сам представлявший себя в четверг, 3 октября, в центральном лондонском уголовном суде Олд-Бейли, заявил, что полностью отдавал себе отчет в происходящем.

Он также отметил, что специально не планировал убийство, однако подумывал о нем за три месяца до инцидента, произошедшего 20 мая нынешнего года.

Россиянин добавил, что зарезал свою мать, 68-летнюю Татьяну Кудрявцеву, и отца, 69-летнего Владимира Кудрявцева, из-за ссоры, связанной с вопросом содержания его собаки.

По данным агентства, спустя три дня после убийства он сам позвонил в полицию и признался в содеянном.

Прибывшие в квартиру Кудрявцевых в лондонском районе Северный Кенсингтон полицейские обнаружили тела и арестовали мужчину.

Проведенная психиатрическая экспертиза признала Кудрявцева вменяемым. Судья отложил оглашение приговора до 11 октября.

Ранее Сергей Кудрявцев работал в качестве специалиста по визуальным эффектам на съемках фильма «Властелин колец».

Мужчина наряду с российским обладает также гражданством Новой Зеландии.

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