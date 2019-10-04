Российские прыгуны в высоту стали призерами чемпионата мира в Дохе

Россияне Михаил Акименко и Илья Иванюк поднялись на пьедестал почета на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

Акименко завоевал серебряную медаль, а Иванюк — бронзовую.

Примечательно, что российские спортсмены завершили соревнования с одинаковым результатом — 2,35 метра. Акименко взял верх над Иванюком по числу совершенных попыток.

Чемпионом мира стал 28-летний представитель Катара Мутаз Эсса Баршим, Он взял планку на высоте 2,37 метра и стал двукратным чемпионом мира, сообщает РЕН ТВ.

В итоге на счету российских легкоатлетов стало пять медалей. Ранее чемпионкой мира в прыжках с шестом стала Анжелика Сидорова, а в прыжках в высоту победила Мария Ласицкене.

Серебро на дистанции 110 метров с барьерами завоевал Сергей Шубенков.

