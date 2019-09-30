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Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

© Сергей Фадеичев/ТАСС

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.

Она преодолела планку на высоте 2,04 метра.

Такой же результат показала и украинка Ярослава Магучих, однако у российской спортсменки оказалось преимущество по числу попыток. К тому же украинка отказалась продолжать дальнейшую борьбу.

Бронзовая медаль досталась американке Вашти Каннингем, взявшей высоту 2,00 метра.

Как отмечает «Интерфакс», в итоге Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира, поскольку ранее она побеждала на чемпионатах мира в 2015 и 2017 годах.

Это уже второе золото, добытое российскими спортсменами в Дохе. Накануне чемпионкой мира в прыжках с шестом стала Анжелика Сидорова.

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