Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.

Она преодолела планку на высоте 2,04 метра.

Такой же результат показала и украинка Ярослава Магучих, однако у российской спортсменки оказалось преимущество по числу попыток. К тому же украинка отказалась продолжать дальнейшую борьбу.

Бронзовая медаль досталась американке Вашти Каннингем, взявшей высоту 2,00 метра.

Как отмечает «Интерфакс», в итоге Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира, поскольку ранее она побеждала на чемпионатах мира в 2015 и 2017 годах.

Это уже второе золото, добытое российскими спортсменами в Дохе. Накануне чемпионкой мира в прыжках с шестом стала Анжелика Сидорова.