Чемпионкой мира в прыжках в высоту стала россиянка Мария Ласицкене
- 30 сентября 2019, 22:59
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе золотую медаль в прыжках в высоту завоевала россиянка Мария Ласицкене.
Она преодолела планку на высоте 2,04 метра.
Такой же результат показала и украинка Ярослава Магучих, однако у российской спортсменки оказалось преимущество по числу попыток. К тому же украинка отказалась продолжать дальнейшую борьбу.
Бронзовая медаль досталась американке Вашти Каннингем, взявшей высоту 2,00 метра.
Как отмечает «Интерфакс», в итоге Ласицкене стала трехкратной чемпионкой мира, поскольку ранее она побеждала на чемпионатах мира в 2015 и 2017 годах.
Это уже второе золото, добытое российскими спортсменами в Дохе. Накануне чемпионкой мира в прыжках с шестом стала Анжелика Сидорова.
Войти через социальные сети: