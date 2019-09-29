Россиянка Анжелика Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом

Золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом завоевала российская спортсменка Анжелика Сидорова.

Она победила с результатом 4,95 м.

Второе место заняла американка Сэнди Моррис, прыгнувшая на 4,90 м., а бронзовым призером стала гречанка Екатерини Стефаниди, взявшая планку на высоте 4,85 м.

Победа Сидоровой стала первой на турнире для россиян, которые выступают в нейтральном статусе из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Ранее стало известно, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не восстановила членство ВФЛА и продлила ее отстранение.

В итоге российским легкоатлетам приходится выступать под нейтральным флагом на чемпионате мира в Катаре (27 сентября — 6 октября). В заявку на турнир вошли 30 российских спортсменов, имеющих нейтральный статус.