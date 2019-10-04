Три бомбы обнаружили в районе Крымского моста
- 04 октября 2019, 09:42
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В районе моста через Керченский пролив были обнаружены три авиабомбы и граната времен Великой Отечественной войны.
Это две 10-килограммовые авиационные бомбы, одна авиабомба весом 2,5 кг и одна граната Ф-1.
Представляющие опасность находки были сделаны в акватории Керчи, в районе 281-й опоры транспортного перехода «Краснодарский край — Крым».
Кроме того, в районе города Керчи были обнаружены одна авиабомба весом 50 кг, пять 10-килограммовых бомб и одна бомба весом один кг.
Найденные взрывоопасные предметы были уничтожены пиротехниками на специальном полигоне, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.
Как отмечал «Ридус», в августе на Крымском мосту был зарегистрирован рекордный трафик.
Крымский мост — транспортный переход через Керченский пролив, который соединил Керченский и Таманский полуострова. Его строительство началось в 2016 году, а в 2018-м по мосту было запущено автомобильное движение.
Ранее сообщалось, что на Крымском мосту завершили укладку рельсов первого из двух железнодорожных путей. Предполагается, что первый поезд поедет из Москвы.
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