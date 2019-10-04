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Три бомбы обнаружили в районе Крымского моста

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В районе моста через Керченский пролив были обнаружены три авиабомбы и граната времен Великой Отечественной войны.

Это две 10-килограммовые авиационные бомбы, одна авиабомба весом 2,5 кг и одна граната Ф-1.

Представляющие опасность находки были сделаны в акватории Керчи, в районе 281-й опоры транспортного перехода «Краснодарский край — Крым».

Кроме того, в районе города Керчи были обнаружены одна авиабомба весом 50 кг, пять 10-килограммовых бомб и одна бомба весом один кг.

Найденные взрывоопасные предметы были уничтожены пиротехниками на специальном полигоне, сообщается на сайте регионального управления МЧС РФ.

© МЧС

Как отмечал «Ридус», в августе на Крымском мосту был зарегистрирован рекордный трафик.

Крымский мост — транспортный переход через Керченский пролив, который соединил Керченский и Таманский полуострова. Его строительство началось в 2016 году, а в 2018-м по мосту было запущено автомобильное движение.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту завершили укладку рельсов первого из двух железнодорожных путей. Предполагается, что первый поезд поедет из Москвы.

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