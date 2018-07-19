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На Крымском мосту уложили первый железнодорожный путь

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© Крыминформ

© Крыминформ

Строители завершили укладку рельсов первого из двух железнодорожных путей на Крымском мосту. По готовому железнодорожному полотну сразу же проехал технологический поезд.

«На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев — „Тамань“ и „Керчь“. 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал было уложено для создания колеи длиной 19 км», — цитирует «Крыминформ» сообщение инфоцентра «Крымский мост».

Укладка рельсов завершена на пути, по которому поезда будут ходить с полуострова на материк. На втором железнодорожном пути Крымского моста осталось уложить еще семь километров. 

На днях глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение железнодорожной части Крымского моста может быть открыто раньше запланированного срока (декабрь 2019 года). В середине мая президент России Владимир Путин сообщил, что железнодорожная часть моста будет достроена с опережением графика.

В конце марта строители соединили все пролеты железнодорожной части моста. Их в разобранном виде доставляли на Таманский полуостров и собирали на месте. Более шести километров пролетов расположено над водой, остальные — над сухопутными участками в Керченском проливе.

Напомним, Крымский мост является самым длинным в России — 19 километров. 16 мая 2018 года по нему открыли движение легковых автомобилей, 1 октября по мосту поехали грузовики.

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Приморский медведь «станцевал» перед камерой

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© youtube.com

© youtube.com

Гималайский медведь эффектно станцевал перед видеокамерой в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае. После этого дикий зверь решил уничтожить память о своем выступлении. К счастью, косолапому не удалось завершить начатое: карта памяти в устройстве осталась целой, а запись сохранилась.

На кадрах медведь внушительных размеров вальяжно направляется в сторону камеры и, словно позируя, начинает почесывать свою спину у дерева. После этого он, почуяв неладное, направляется в сторону объектива. Он сначала ударил камеру лапой, а затем пустил в ход зубы.

«По свидетельству специалистов, медведи — лидеры среди зверей по количеству случаев порчи фотоловушек на „Земле леопарда“. Это связано с природным любопытством этих хищников», — сказали сотрудники парка.

В конце мая в китайском заповеднике «Вэньчуань-Улун» провинции Сычуань на камеру видеонаблюдения попала редчайшая панда-альбинос. Несмотря на свою особенность, специалисты отметили, что панда выглядит абсолютно здоровой и сильной. Также по походке дикого зверя они определили, что альбинизм никак не повлиял на качество ее жизни. 

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