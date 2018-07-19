На Крымском мосту уложили первый железнодорожный путь

Строители завершили укладку рельсов первого из двух железнодорожных путей на Крымском мосту. По готовому железнодорожному полотну сразу же проехал технологический поезд.

«На главном участке стройки была проведена стыковка двух именных звеньев — „Тамань“ и „Керчь“. 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал было уложено для создания колеи длиной 19 км», — цитирует «Крыминформ» сообщение инфоцентра «Крымский мост».

Укладка рельсов завершена на пути, по которому поезда будут ходить с полуострова на материк. На втором железнодорожном пути Крымского моста осталось уложить еще семь километров.

На днях глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что движение железнодорожной части Крымского моста может быть открыто раньше запланированного срока (декабрь 2019 года). В середине мая президент России Владимир Путин сообщил, что железнодорожная часть моста будет достроена с опережением графика.



В конце марта строители соединили все пролеты железнодорожной части моста. Их в разобранном виде доставляли на Таманский полуостров и собирали на месте. Более шести километров пролетов расположено над водой, остальные — над сухопутными участками в Керченском проливе.



Напомним, Крымский мост является самым длинным в России — 19 километров. 16 мая 2018 года по нему открыли движение легковых автомобилей, 1 октября по мосту поехали грузовики.