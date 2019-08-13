На Крымском мосту зафиксировали рекордный трафик

На Крымском мосту в понедельник, 12 августа, зафиксирован новый рекорд автомобильного трафика.

За прошедшие сутки через Керченский пролив проехали почти 36 тысяч транспортных средств, сообщает информационный центр «Крымский мост».

Прежний суточный рекорд был зарегистрирован днем ранее, когда по мосту проехали 35 307 автомобилей.

За 10 недель летнего сезона через Керченский пролив проехало почти 1,7 миллиона машин.

Всего же с момента открытия моста он пропустил 6,5 миллиона транспортных средств, напоминает РЕН ТВ.

В июне, как сообщал «Ридус», начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев назвал рекордную скорость транспортного средства при нарушении на Крымском мосту, которая составила 243 километра в час.

Между тем максимальная разрешенная скорость на Крымском мосту — 90 километров в час. Нарушения отслеживаются десятью комплексами фотофиксации, а центр управления движением на Таманском берегу отображает в онлайн-режиме транспортную обстановку.

Крымский мост — транспортный переход через Керченский пролив, который соединил Керченский и Таманский полуострова. Его строительство началось в 2016 году, а в 2018-м по мосту было запущено автомобильное движение.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту завершили укладку рельсов первого из двух железнодорожных путей. Предполагается, что первый поезд поедет из Москвы.

С пессимистичными прогнозами о будущем Крымского моста регулярно выступает российский гидрогеолог Юрий Медовар, который считает, что мост нужно разобрать. Свою позицию он пояснял «Ридусу».



С конца 2016 года Медовар фигурирует как эксперт в публикациях украинских и реже российских СМИ, посвященных Крымскому мосту. Последний его комментарий был размещен 25 июня: гидрогеолог утверждал, что опоры и дамбы моста нарушили водообмен между Черным и Азовским морями, вызвав в районе Керчи цветение воды.



По мнению старшего научного сотрудника Института водных проблем Российской Академии наук, уже геологическое строение морского дна и берегов Керченского пролива делает мост непрочным и опасным.

