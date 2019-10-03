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00136

Путин освободил от должности главу ФСИН

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© Михаил Почуев/ТАСС

© Михаил Почуев/ТАСС

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-полковник Геннадий Корниенко освобожден от занимаемой должности.

Указ о его отставке, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, подписал президент РФ Владимир Путин.

Геннадий Корниенко возглавлял ФСИН с июня 2012 года.

До этого он служил в КГБ СССР и ФСБ России. Позже занимал должности заместителя директора Федеральной службы охраны РФ и директорам Государственной фельдъегерской службы РФ.

Как сообщал «Ридус», в сентябре Путин подписал указы об увольнении около 30 высших должностных лиц в правоохранительных органах.

В частности, в отставку были отправлены руководители управлений Следственного комитета России (СКР) по Дагестану и Крыму генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин и генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров. Также был уволен первый заместитель руководителя управления СК РФ по Дагестану Тугай Тугаев.

Тогда же Путин освободил от занимаемой должности старшего помощника председателя Следственного комитета РФ генерала Игоря Комиссарова.

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