Путин уволил помощника Бастрыкина, занимавшегося защитой прав детей

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности старшего помощника председателя Следственного комитета РФ генерала Игоря Комиссарова, пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на информированные источники.

Как стало известно изданию, генерал юстиции был уволен по собственному желанию в связи с уходом на пенсию.

В Следственном комитете Комиссаров занимался вопросами защиты прав детей, в том числе сирот, а также социально незащищенных, малообеспеченных семей.

В частности, благодаря помощи генерала удалось оперативно перевезти в Москву сирийского мальчика, который, подорвавшись на мине, лишился одной ноги. Чтобы сохранить вторую ногу, ребенку была необходима операция в России.

Общая выслуга Комиссарова составила около 50 лет: он служил в Группе советских войск в Германии, органах МВД, в том числе подразделениях по борьбе с организованной преступностью, Федеральной службе судебных приставов и Следственном комитете.

Он дважды находился в длительных командировках на Северном Кавказе, был там контужен, получил орден Мужества, отмечает издание.