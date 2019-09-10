Путин уволил почти 30 высших должностных лиц в правоохранительных органах

Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении около 30 высших должностных лиц в правоохранительных органах, пишет газета «Коммерсант».

В частности, в отставку отправлены руководители управлений Следственного комитета России (СКР) по Дагестану и Крыму генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин и генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров.

Также уволен первый заместитель руководителя управления СК РФ по Дагестану Тугай Тугаев.

Кроме того, глава государства произвел новые назначения.

Так, прокурором Москвы стал госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов, который ранее возглавлял прокуратуру Дагестана. В самой же республике на его место назначен старший советник юстиции Алексей Ежов.

Кроме того, управление Следственного комитета по Карачаево-Черкесской Республике возглавил полковник юстиции Николай Щепкин, который много лет проработал в столичных правоохранительных органах.

По данным издания, на его счету целый ряд раскрытых громких преступлений. Последняя его должность — заместитель руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Ранее стало известно, что Путин освободил от занимаемой должности старшего помощника председателя Следственного комитета РФ генерала Игоря Комиссарова.