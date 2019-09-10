Путин уволил почти 30 высших должностных лиц в правоохранительных органах
- 10 сентября 2019, 08:58
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Президент России Владимир Путин подписал указы об увольнении около 30 высших должностных лиц в правоохранительных органах, пишет газета «Коммерсант».
В частности, в отставку отправлены руководители управлений Следственного комитета России (СКР) по Дагестану и Крыму генерал-лейтенант юстиции Сергей Дубровин и генерал-лейтенант юстиции Михаил Назаров.
Также уволен первый заместитель руководителя управления СК РФ по Дагестану Тугай Тугаев.
Кроме того, глава государства произвел новые назначения.
Так, прокурором Москвы стал госсоветник юстиции 2-го класса Денис Попов, который ранее возглавлял прокуратуру Дагестана. В самой же республике на его место назначен старший советник юстиции Алексей Ежов.
Кроме того, управление Следственного комитета по Карачаево-Черкесской Республике возглавил полковник юстиции Николай Щепкин, который много лет проработал в столичных правоохранительных органах.
По данным издания, на его счету целый ряд раскрытых громких преступлений. Последняя его должность — заместитель руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
Ранее стало известно, что Путин освободил от занимаемой должности старшего помощника председателя Следственного комитета РФ генерала Игоря Комиссарова.
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