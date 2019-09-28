Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище

Скончавшийся в субботу, 28 сентября, после продолжительной болезни народный артист СССР, художественный руководитель столичного театра «Ленком» Марк Захаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в окружении режиссера.

Решение принято, — приводит агентство слова своего собеседника.

Как сообщал «Ридус», известный советский и российский режиссер Марк Захаров умер сегодня на 86-м году жизни.

По словам директора театра Марка Варшавера, причиной смерти Захарова стало повторное воспаление легких.

Месяц назад режиссер был госпитализирован в одну из клиник Москвы. Тогда его поместили в реанимацию в связи с двусторонним воспалением легких. Позже, 9 сентября, худрука «Ленкома» выписали из больницы.



Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа. С 1973 года являлся главным режиссером и художественным руководителем театра «Ленком».

Среди его наиболее важных режиссерских театральных работ — спектакли «В списках не значился», «Парень из нашего города», «Юнона и Авось», «Безумный день или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Ва-банк», «Женитьба», «Вишневый сад».

В 70-е и 80-е годы активно снимал кино, в частности такие фильмы, как «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».