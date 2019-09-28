Умер Марк Захаров

На 86-м году жизни скончался известный советский и российский режиссер, художественный руководитель столичного театра «Ленком» Марк Захаров, сообщает ТАСС.

Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из могикан, — приводит агентство слова директора театра Марка Варшавера.

Он отметил, что причиной кончины стало повторное воспаление легких, добавив, что о времени прощания и похорон будет сообщено позже.

Как сообщал «Ридус», месяц назад режиссер был госпитализирован в одну из клиник Москвы. Захарова тогда поместили в реанимацию в связи с двусторонним воспалением легких.

Сообщалось, что режиссер чувствовал себя неважно последние несколько дней, однако не собирался идти к врачам. Однако когда у него появилась одышка, пришлось вызвать скорую.

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве. Окончил актерский факультет ГИТИСа. С 1973 года являлся главным режиссером и худруком «Ленкома».

Среди его режиссерских театральных работ — спектакли «В списках не значился», «Парень из нашего города», «Юнона и Авось», «Безумный день или Женитьба Фигаро», «Шут Балакирев», «Ва-банк», «Женитьба», «Вишневый сад».

В 70-е и 80-е годы активно снимал кино, в частности такие фильмы, как «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».

