В Москве госпитализировали Марка Захарова

Известный советский и российский режиссер, художественный руководитель столичного театра «Ленком» Марк Захаров госпитализирован в одну из клиник Москвы, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Состояние режиссера оценивается как тяжелое, но стабильное.

Как стало известно телеканалу, 85-летний Захаров помещен в реанимацию в связи с двусторонним воспалением легких.

Режиссер чувствовал себя неважно последние несколько дней, однако не собирался идти к врачам. Однако когда у него появилась одышка, пришлось вызвать скорую.

Марк Захаров является главным режиссером и худруком «Ленкома» с 1973 года. В 70-е и 80-е годы активно снимал кино, в частности такие фильмы, как «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».