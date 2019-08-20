найти ×
   
  • USD
    66.61
  • EUR
    73.95
СохранитьСохранено0
×

00202

В Москве госпитализировали Марка Захарова

Small default
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Известный советский и российский режиссер, художественный руководитель столичного театра «Ленком» Марк Захаров госпитализирован в одну из клиник Москвы, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Состояние режиссера оценивается как тяжелое, но стабильное.

Как стало известно телеканалу, 85-летний Захаров помещен в реанимацию в связи с двусторонним воспалением легких.

Режиссер чувствовал себя неважно последние несколько дней, однако не собирался идти к врачам. Однако когда у него появилась одышка, пришлось вызвать скорую.

Марк Захаров является главным режиссером и худруком «Ленкома» с 1973 года. В 70-е и 80-е годы активно снимал кино, в частности такие фильмы, как «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Тесты
Тест: Что думают о вас окружающие?
7051283читать позжечитаю позже
Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале
45042171читать позжечитаю позже

главное


Культура
История
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах

Поговорим о самом секси-персонаже книги «Апокалипсис».

24462354читать позжечитаю позже

Общество
Три главные причины разводов20 июля 2018

Восемьдесят процентов разводов в России инициируют женщины. Это очень обижает и обескураживает мужчин.

301745453читать позжечитаю позже