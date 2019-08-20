В Москве госпитализировали Марка Захарова
- 20 августа 2019, 09:22
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Известный советский и российский режиссер, художественный руководитель столичного театра «Ленком» Марк Захаров госпитализирован в одну из клиник Москвы, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Состояние режиссера оценивается как тяжелое, но стабильное.
Как стало известно телеканалу, 85-летний Захаров помещен в реанимацию в связи с двусторонним воспалением легких.
Режиссер чувствовал себя неважно последние несколько дней, однако не собирался идти к врачам. Однако когда у него появилась одышка, пришлось вызвать скорую.
Марк Захаров является главным режиссером и худруком «Ленкома» с 1973 года. В 70-е и 80-е годы активно снимал кино, в частности такие фильмы, как «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Убить дракона».
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