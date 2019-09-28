СМИ: спецпредставитель США по Украине подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на несколько источников.

По их данным, Волкер написал заявление об отставке после публикации жалобы анонимного сотрудника американских спецслужб о беседе президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, состоявшейся в июле этого года.

Отмечается, что в жалобе упоминалось имя Волкера. Информацию о его отставке подтвердили телеканалу три источника.

В жалобе говорилось, что на следующий день после звонка Трампа Волкер в сопровождении посла США в Евросоюзе Гордона Сондланда встретился в Киеве с Зеленским и другими чиновниками и якобы советовал им, что делать в свете пожеланий Трампа.

Как сообщал «Ридус», на этой неделе президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу в Нью-Йорке, во время которой украинский лидер назвал приоритетом своей политики прекращение войны в Донбассе и возвращения в состав страны утраченных территорий, в том числе Крыма.

Напомним, встреча президентов США и Украины прошла на фоне внутриполитического скандала в Соединенных Штатах, где политические оппоненты Дональда Трампа в очередной раз пытаются отстранить его от власти, обвиняя в попытке получить от украинского лидера компромат на своего соперника на грядущих выборах 2020 года Джо Байдена.

Согласно стенограмме июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, опубликованной в минувшую среду, 25 сентября, глава Белого Дома посетовал на недостаточное содействие Украине со стороны европейских стран, а также попросил расследовать дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. На этом основании конгрессмены от Демократической партии решили устроить Трампу импичмент.

Курт Волкер был назначен специальным представителем Госдепартамента США по Украине 7 июля 2017 года, напоминает ФАН.



Ранее Волкер призвал Россию «уйти из Крыма», если в Москве всерьез собираются вернуться к полноценным переговорам в формате «Большой восьмерки».

