Волкер потребовал у России Крым в обмен на возвращение в G7

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал Россию «уйти из Крыма», если в Москве всерьез собираются вернуться к полноценным переговорам в формате «Большой восьмерки».

«В 2014 году Россию исключили из G8 из-за аннексии Крыма. Я бы хотел увидеть, как все это возвращается обратно. Хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма, и это бы создало прекрасные возможности для возобновления сотрудничества», — заявил Волкер в интервью украинскому телеканалу «Прямой».



Выдержка из интервью Волкера опубликована в русскоязычной версии страницы Госдепартамента США в Twitter.

По мнению дипломата, ожидать возвращения России в «Большую семерку» и восстановления клуба до «Большой восьмерки» в ближайшее время не следует. «Пока же президент Трамп начал некоторые переговоры по этому поводу с другими лидерами семерки. Думаю, стоит подождать дальнейших заявлений от них», — отметил Волкер.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что Госдеп собирается работать над возвращением России в G7. Так он прокомментировал обещание президента Дональда Трампа пригласить главу России Владимира Путина на следующую встречу G7, которая состоится в США в 2020 году. Трамп также подчеркнул, что не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении вопроса о возрождении «Большой восьмерки» с участием России.



Как писал «Ридус», Трамп так сильно настаивал на возвращении России к полноценным переговорам с «Большой семеркой», что поссорился со своими коллегами во время саммита G7 в Биаррице. Американский лидер отверг все аргументы противников его инициативы, но своего не добился. Известно, что против возвращения России без решения проблем на Украине настаивают лидеры Франции, Германии и Великобритании. Ранее Ангела Меркель, Борис Джонсон и Эммануэль Макрон увязали участие России в G7 c реализацией Минских соглашений. Поддержала позицию Трампа лишь Италия.

Напомним, в настоящее время в G7 входят Германия, США, Канада, Япония, Франция, Великобритания и Италия. «Большая семерка» не является международной организацией, не основана на международном договоре, не имеет устава и секретариата, а ее решения не имеют обязательной силы. Тем не менее благодаря составу участников G7 фактически является одним из самых престижных и влиятельных международных политических клубов на земле.

