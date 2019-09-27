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Саудовская Аравия разрешила россиянам получать визы на границе

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© Wikimedia.com

© Wikimedia.com

В Саудовской Аравии приняли решение разрешить гражданам 49 стран любого вероисповедания получать туристические визы в аэропортах королевства или в электронном виде.

Об этом сообщил глава Генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатыб во время официальной церемонии Welcome to Arabia, приуроченной ко Всемирному дню туризма.

По его словам, «многократная виза сроком не более 90 дней за одну поездку и не более 180 дней в течение года будет действовать 12 месяцев с момента выдачи».

Возможность посетить королевство в качестве туристов получат граждане 38 стран Европы, включая Россию, 7 стран Азии, а также жители США, Канады, Австралии и Новой Зеландии, отмечает РИА Новости.

Как сообщал «Ридус», ранее индийские власти более чем в два раза снизили стоимость оформления электронных виз для туристов, включая граждан РФ.

Кроме того, с 1 августа нынешнего года власти Шри-Ланки начали выдавать бесплатные визы по прибытии туристам из 45 стран, включая приезжающих из России.

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