Власти Шри-Ланки начинают выдавать россиянам бесплатные визы

Министр туризма, земель и религии Шри-Ланки Джон Амаратунга заявил, что с 1 августа его страна начнет выдавать бесплатные визы по прибытии туристам из 45 стран, включая приезжающих из России, сообщает местный телеканал News 1st.

Отмена платы за визу была принята на фоне серьезного снижения туристического потока в страну из-за серии пасхальных терактов.

Новые меры будут действовать в течение шести месяцев.

По данным телеканала, ранее власти планировали включить в перечень туристов из 39 стран.

Предполагалось, что эти меры начнут действовать с 1 мая нынешнего года, однако их не ввели из соображений безопасности после апрельских атак.

Ранее стоимость краткосрочной визы в эту страну для россиян составляла 35 долларов.

Напомним, 21 апреля первые шесть взрывов прогремели практически одновременно: в трех фешенебельных отелях в столице страны Коломбо — Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, а также в трех католических церквях — в пригороде Коломбо Котахене и городах Негомбо и Баттикала. Спустя несколько часов на окраине Коломбо произошел седьмой взрыв, а затем — восьмой.

К 22 апреля число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек, среди которых оказались 35 иностранцев, включая граждан США, Великобритании, Дании, Нидерландов и Турции. В этот день произошел еще один взрыв. Взрывчатка сдетонировала в фургоне, припаркованном у одной из городских церквей.