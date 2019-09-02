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Индия снизила стоимость электронных виз для россиян

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© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Индийские власти более чем в два раза снизили стоимость оформления электронных виз для туристов, включая граждан РФ, сообщается на официальном сайте правительства Индии.

Теперь такая виза на 30 дней в высокий сезон (с июля по март) обойдется туристам в 25 долларов США, а в низкий сезон (с апреля по июнь) будет стоить всего лишь 10 долларов.

Стоимость годовой визы составит 40 долларов, пятилетней — 80 долларов.

При этом наличие 30-дневной туристической электронной виза дает право туристам на два въезда в страну.

Годовые и пятилетние визы позволяют посещать Индию многокрантно, но продолжительность каждого визита не должна превышать 90 дней.

Ранее стоимость однократной электронной визы в Индию на 30 дней составляла 60 американских долларов, отмечает News.ru.

Как сообщал «Ридус», с 1 августа нынешнего года власти Шри-Ланки начали выдавать бесплатные визы по прибытии туристам из 45 стран, включая приезжающих из России.

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