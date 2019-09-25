Зеленский показал в ООН «русскую пулю»

Президент Владимир Зеленский во время выступления на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обвинил Россию в нападении на Украину и в качестве наглядного примера продемонстрировал главам и дипломатам иностранных государств пулю калибром 12,7 мм, от которой в Донбассе якобы погиб украинец Василий Слипак.

«Вот она — 12,7 мм, которые остановили его жизнь. Это стоит всего десять долларов. И, к сожалению, сейчас на нашей планете это стоимость человеческой жизни», — заявил Зеленский.



Оперный певец Василий Слипак принимал участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и был убит в 2016 году. «Он погиб в Донбассе, защищая Украину от российской агрессии», — подчеркнул Зеленский.



По данным российских СМИ, Василий Слипак погиб от пули снайпера Донецкой Народной Республики с позывным Морячок, который прикрывал огнем своих боевых товарищей от пулеметного расчета ВСУ. Издание «Лайф» взяло у Морячка интервью, во время которого он сообщил подробности того боя, и продемонстрировал свое оружие — снайперскую винтовку Драгунова калибром 7,62 миллиметра.

Калибр 12,7 мм соответствует советскому боеприпасу, разработанному для крупнокалиберного пулемета, однако применяется и для крупнокалиберных снайперских винтовок. После гибели Слипака украинские СМИ писали, что он был застрелен именно из такого оружия.

Как сообщал «Ридус», президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН встречу, во время которой украинский лидер назвал приоритетом своей политики прекращение войны в Донбассе и возвращения в состав страны утраченных территорий, в том числе Крыма, и попросил в этом помощи у администрации Соединенных Штатов. В ответ Трамп призвал Россию и Украину продолжать добиваться прогресса в решении спорных вопросов.

Встреча президентов США и Украины прошла на фоне внутриполитического скандала в Соединенных Штатах, где политические оппоненты Дональда Трампа в очередной раз пытаются отстранить его от власти, обвиняя в попытке получить от украинского лидера компромат на своего соперника на грядущих выборах 2020 года Джо Байдена.

