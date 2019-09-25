Зеленский попросил Трампа помочь вернуть Крым

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу в Нью-Йорке, во время которой украинский лидер назвал приоритетом своей политики прекращение войны в Донбассе и возвращения в состав страны утраченных территорий, в том числе Крыма.

«Мой приоритет — остановить войну на Донбассе, вернуть обратно наши территории — Донбасс, Крым, Луганск. Спасибо вам за поддержку в этих вопросах», — заявид Зеленский на совместной пресс-конференции с Трампом.

«Если вы помните, вы потеряли Крым во время работы другой администрации США, а не администрации Трампа», — напомнил ему Дональд Трамп. «Да, поэтому у вас теперь есть шанс нам помочь», — цитирует ответ Зеленского «Интерфакс».

Со своей стороны, Трамп призвал Россию и Украину продолжать добиваться прогресса в решении спорных вопросов. «Вы недавно добились прогресса с Россией. И продолжайте делать это. Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться вместе и решить проблемы», — посоветовал он Зеленскому. Также президент США пообещал, что будет добиваться от других стран, включая Францию и Германию, расширения помощи Украине.

При этом Дональд Трамп отказался прямо отвечать на вопрос журналистов о расширении военной помощи Украине. «Я дал противотанковые средства, а президент Обама направлял подушки и простыни. Многие люди не хотели этого делать, а я сделал», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, встреча президентов США и Украины прошла на фоне внутриполитического скандала в Соединенных Штатах, где политические оппоненты Дональда Трампа в очередной раз пытаются отстранить его от власти, обвиняя в попытке получить от украинского лидера компромат на своего соперника на грядущих выборах 2020 года Джо Байдена.



Согласно стенограмме июльского телефонного разговора Трампа с Зеленским, глава Белого Дома посетовал на недостаточное содействие Украине со стороны европейских стран, а также попросил расследовать дело сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. На этом основании конгрессмены от Демократической партии решили устроить Трампу импичмент.