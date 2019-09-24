Итальянскому певцу запретили выступать из-за домогательств

Лондонский Королевский театр Ковент-Гарден отстранил итальянского тенора Витторио Григоло от выступлений из-за секс-скандала.

Как сообщает The Sun со ссылкой на источники, певец приставал к участнице хора прямо на глазах у зрителей.

По данным издания, инцидент произошел 18 сентября на сцене в Японии, где шла опера Шарля Гуно «Фауст».

Под конец представления Григоло, исполнявший в спектакле главную роль, стал вести себя вызывающе по отношению к одной из хористок. Участники хора умоляли его остановиться, а зрители были в шоке от увиденного.





После этого скандала было принято решение отстранить артиста от выступлений до конца расследования, пишет газета.

Ранее сообщалось, что певица Анджела Тернер Уилсон и еще десять других женщин, пожелавших сохранить анонимность, обвинили знаменитого испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.

До этого стало известно, что 13 августа с обвинениями в адрес певца выступили восемь певиц и одна танцовщица. Они сообщили журналистам, что певец домогался их в разное время с конца 1980-х годов.