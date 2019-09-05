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Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах еще 11 женщин

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© Tibor Rosta/EPA/ТАСС

© Tibor Rosta/EPA/ТАСС

Певица Анджела Тернер Уилсон и еще десять других женщин, пожелавших сохранить анонимность, обвинили знаменитого испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.

Они обратились в Associated Press после публикации материала, в котором рассказывалось о девяти женщинах, выступивших с подобными обвинениями.

В частности, они заявили, что певец вел себя неподобающе в гримерках, приставал и пытался поцеловать.

Одна из сотрудниц театра призналась, что Доминго был известен тем, что «подходил слишком близко, обнимал, целовал и мог физически приставать».

Уилсон рассказала агентству о том, что примерно 20 лет назад в Вашингтонской опере певец щупал ее за грудь в гримерке. Тогда певице было 28 лет.

Ранее и. о. министра культуры Испании Хосе Гирао заявил, что обвинения в адрес Доминго должны быть доказаны, и обратил внимание на то, что большинство женщин сделали свои заявления анонимно.

Несмотря на секс-скандал, европейская программа выступлений Пласидо Доминго на этот и будущий годы пока не претерпела изменений. Концерт, запланированный в московском «Крокус Сити Холле» на 17 октября, также пока отменять не планируют, отмечает РИА Новости.

Напомним, 13 августа с обвинениями в адрес певца выступили восемь певиц и одна танцовщица. Они сообщили журналистам, что певец домогался их в разное время с конца 1980-х годов.

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