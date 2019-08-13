Выдающегося испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.

В частности, по данным агентства, с такими утверждениями выступили девять женщин — восемь певиц и одна танцовщица.

Они сообщили журналистам, что певец домогался их в разное время с конца 1980-х годов.

Так, три женщины рассказали, что Доминго пытался их поцеловать, а одна собеседница агентства заявила, что певец рукой залез ей под юбку.

При этом женщины попросили журналистов не называть их имена. Лишь одна якобы пострадавшая от приставаний Доминго разрешила, чтобы ее им было опубликовано. Это певица Патриция Вульф, выступавшая вместе с артистом в Вашингтоне

Семь собеседниц агентства убеждены, что их карьере был нанесен ущерб из-за того, что они отвергли Доминго. Кроме того, одна женщина отметила, что певец предложил ей совместно выступить в 1990-х годах, а потом настойчиво приглашал на свидание.

Именитый 78-летний певец сообщил агентству, что «обвинения 30-летней давности со стороны неназванных лиц весьма удручают».

Певец добавил, что заявления этих женщин не соответствуют действительности. Доминго подчеркнул, что всегда вступал в какие-либо отношения только по взаимному согласию.

Как известно, популярных артистов, певцов и музыкантов регулярно обвиняют в сексуальных домогательствах. Иногда эти обвинения соответствуют действительности, иногда нет.

Так, прошлым летом в подобной ситуации оказался известный французский актер Жерар Депардье. Адвокат артиста тогда заявил, что Депардье потрясен этими обвинениями.



Тем же летом прокуратура Лос-Анджелеса начала проверку новых обвинений в сексуальных домогательствах, которые были выдвинуты против актера и мастера боевых искусств Стивена Сигала.

Волна обвинений в сексуальных домогательствах началась в октябре 2017 года, когда разразился секс-скандал, связанный с именем известного голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Десятки женщин, включая голливудских звезд, обвинили его в изнасилованиях и сексуальных домогательствах.