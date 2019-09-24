В открытое письмо священников РПЦ внесли гея-самосвята из Швеции

Авторы открытого письма священнослужителей Русской, Украинской и Белорусской православных церквей Московского патриархата в защиту осужденных по «московскому делу» поставили под ним подпись проживающего в Швеции гей-активиста и самосвята Максима Братухина.

В Швецию Максим Братухин эмигрировал из Бишкека, он называет себя клириком неканонической организации Апостольская православная церковь, носит одежды священника на католический манер, и активно пропагандирует в Сети новые европейские ценности.

На появление под резонансным обращением священнослужителей подписи Братухина за номером 152 обратил внимание бывший пресс-секретарь патриарха Кирилла протоиерей Владимир Вигилянский.

«В письме „подписанты“ выступают от имени Церкви („мы, священники Русской Православной Церкви“), хотя некоторые даже не являются ее членами (например, Максим Братухин — член Апостольской православной церкви и активист ЛГБТ) или другие — бывшие клирики нашей Церкви. Было бы неплохо, если бы авторы, ратующие за справедливость и призывающие оказать „милость к падшим“, оперировали бы правдивой информацией и сами были бы честны перед адресатами своего письма», — написал отец Владимир в Facebook.



В комментариях к записи Вигилянского отметили, что среди подписантов есть и другие сомнительные личности.

«Терпеть не могу копаться в ЛГБТ-теме, но есть показательная история, связанная с одним из клириков, подписавших правмирское письмо. Протоиерей Глеб Вечелковский, заштатный клирик Тольяттинской и Жигулевской епархии. Служить бросил, сейчас живет в Лондоне, куда ранее сбежал его родной брат-близнец, бывший иеромонах Амфиан (Вечелковский), в 2015 году сделавший каминг-аут и теперь являющийся активистом гей-движения и антицерковным кощунником. С одной стороны, брат не отвечает за грехи брата, но с другой, идейная близость налицо», — заметил журналист Михаил Тюренков.



Редакция издания «Православие и мир» после ознакомления с постом протоиерея Владимира Вигилянского оперативно удалила имя Максима Братухина из числа подписантов, а Глеб Вечелковский на момент публикации все еще фигурирует в этом списке. Прежде организаторы сбора подписей были более разборчивы и отказали украинскому раскольнику Якову Кротову в просьбе поставить под обращением его имя.

Ранее открытое письмо священников РПЦ в защиту осужденных по «московскому делу» прокомментировал диакон Андрей Кураев, назвав его «поступком с большой буквы». Также обращение горячо поддержал бывший профессор МГИМО Андрей Зубов, известный своими скандальными оценками событий Великой Отечественной войны, в частности, тем что назвал Гитлера «ангелом русской истории».

Напомним, священники, «исполняя пастырский долг печалования о заключенных», призвали пересмотреть уголовные дела участников несогласованных акций в Москве, приговоренных к различным срокам заключения. Как пример несоразмерно жестокого наказания протестующим они привели приговор Константину Котову, осужденному на четыре года тюрьмы. Письмо подписали уже более 180 священнослужителей.



Официальный представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе осудил подписавших воззвание священников за «политические декларации», но в то же время отметил, что они попытались ответить на запрос общества на справедливость.

