Украинский раскольник Кротов поддержал открытое письмо священников РПЦ

Авторы открытого письма священнослужителей Русской, Украинской и Белорусской православных церквей Московского патриархата в защиту осужденных по «московскому делу» отказались ставить под ним подпись священника Украинской автокефальной православной церкви (обновленной) Якова Кротова, несмотря на его настоятельные просьбы.

«Ой, и меня, мою подпись присоедините к коллективной челобитной ряда священников освободить Котова!», — написал Кротов в Facebook. Убедившись, что этого не произойдет, он скрыл свою запись.

Яков Кротов принадлежит к непризнанной мировым православием малочисленной украинской религиозной организации, образовавшейся в результате раскола Украинской автокефальной православной церкви. Последняя, в свою очередь, самоликвидировалась в декабре 2018 года при создании Константинопольским патриархатом Православной церкви Украины, которую в РПЦ также считают сборищем раскольников. В Москве Кротов известен не столько как священнослужитель, сколько как публицист и радиожурналист, много лет ведущий свою авторскую программу на «Радио свобода».

Кротов был крещен в 1974 году протоиереем Александром Менем и был в прихожанином его храма вплоть до гибели этого известного своими экуменическими и либерально-модернистскими воззрениями проповедника. К авторитету Александра Меня обращаются авторы письма в защиту фигурантов «московского дела», поскольку у одного из осужденных, Константина Котова, был изъят самодельный плакат со словами протоиерея «Милосердие — то, к чему мы призываем» и призывом к обмену пленными с Украиной.



«Спустя 29 лет после убийства отца Александра, нераскрытого следствием, его слова продолжают быть актуальными и звучат как укор нашему ожесточенному обществу. Что касается обмена пленными между Россией и Украиной, который совершился после ареста и суда над Константином Котовым, то он однозначно был поддержан Русской православной церковью, и оценивать его как призыв к противоправным действиям нелепо», — сказано в заявлении священников РПЦ, число которых уже превысило 80 человек.



Ранее открытое письмо священников РПЦ в защиту осужденных по «московскому делу» прокомментировал диакон Андрей Кураев, назвав его «поступком с большой буквы». Также обращение священнослужителей горячо поддержал бывший профессор МГИМО Андрей Зубов, известный своими скандальными оценками событий Великой Отечественной войны, в частности, тем что назвал Гитлера «ангелом русской истории».

Напомним: священники, «исполняя пастырский долг печалования о заключенных», призвали пересмотреть уголовные дела участников несогласованных акций в Москве, приговоренных к различным срокам заключения. Как пример несоразмерно жестокого наказания протестующим они привели приговор Константину Котову, осужденному на четыре года тюрьмы.



Официальный представитель Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе осудил подписавших воззвание священников за «политические декларации», но в то же время отметил, что они попытались ответить на запрос общества на справедливость.

