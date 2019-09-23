Пассажир рейса Самара – Москва устроил дебош на борту самолета

Армии, как известно, не создаются для подавления мятежей, но было бы неверно утверждать, что никогда в истории им не приходилось решать эту задачу. Конечно, приходилось, и неоднократно в самых разных странах. Нередко и сами вооруженные силы осуществляли перевороты и устанавливали собственное управление в том или ином государстве, которое после одного такого путча в Чили в 1973 г. стали называть хунтой.

Разумеется, и в России нередко случались события, в которые войска тем или иным образом вмешивались. Приходилось российской и Советской армии подавлять разного рода волнения и в других странах. Понятно, что вмешиваться приходилось для спасения близких России режимов. О трех самых известных подавлениях мятежей мы вспомним в этом материале.

Польша, 1794 г.

Великий российский полководец Александр Суворов одержал немало славных викторий, но, по крайней мере, о двух из них даже явные апологеты его таланта стараются не вспоминать. Имеется в виду подавление «бессмысленного и беспощадного» Пугачевского бунта, а также разгроме польской повстанческой армии и занятии Варшавы. Да, главным усмирителем двух знаменитых повстанцев XVIII в. Емельяна Пугачева и Тадеуша Костюшко был именно А. В. Суворов.

В апреле 1794 года жители Варшавы, а чуть ранее Кракова подняли восстание, протестуя против разделения родной страны. Главным объектом недовольства стали абсолютно мирные русские соседи. Восставшие убивали тех, кого считали оккупантами, сотнями и тысячами.

Разумеется, Екатерина II и ее окружение не могли не отреагировать на эти бесчинства и не взять под охрану соотечественников. Вначале армии ставилась задача охранять от посягательств бунтовщиков пределы Российской Империи, но уже осенью, когда за усмирение бунта принялся как раз Александр Васильевич Суворов, решено было взять под контроль и польскую столицу.

Прежде всего, Суворов в свойственном ему, как полководцу, лихом стиле занял 24 октября пригород Варшавы Прагу. Хотя удар русской армии был силен и внезапен, легкой операции не получилось. Варшавяне сопротивлялись отчаянно, хотя справиться с лучшей в мире армией под командованием выдающегося полководца не под силу было тогда не только им, но, наверное, вообще никому. Уже 25 октября мятежники сдались.

В ходе сражения потери польских частей были очень значительны 11 тысяч защитников Варшавы остались лежать на ее улицах. Пленных же, в том числе командиров мятежников, не казнили. Сохранили жизнь и более того при Павле I отпустили на все четыре стороны даже самого Костюшко. Причем Александр I пошел еще дальше и предложил ему управлять подконтрольной России частью Польши, но Костюшко по-настоящему царское предложение отклонил.

Венгрия, 1848 г. (и 1956 г.)

1848 г. выдался в Европе революционным — многие империи и королевства могли уйти в небытие. Тогда слабым звеном в цепи империалистических держав была вовсе не Россия, как в 1917 г., а Австро-Венгрия. Российская Империя, напротив, поспешила на помощь старому и заклятому своему союзнику. Вскоре империя Габсбургов сполна «отблагодарила» державу Романовых за спасение, поддержав коалицию западных стран и Турции в ходе Крымской войны.

Но шестью годами ранее император Николай I не думал о том, что в политике черная неблагодарность очень популярна и востребована. На помощь собрату по монархическому классу он направил корпус Ф. И. Паскевича.

Притом что царь, если честно, не очень любил родственника своей супруги. И был наверняка несильно удручен, когда шурин Фердинанд был сметен в ходе революционных потрясений. Но махнуть рукой на австрийские дела он никак не мог — немалую часть венгерской повстанческой армии составляли польские сепаратисты, а они для николаевской империи представляли не меньшую опасность, нежели для фердинандовской. Ну и потом царь не желал развала державы Габсбургов, что сулило турбулентность не только в германских делах, но и в общеевропейских. Так что дело не могло никак обойтись без ввода частей Паскевича, довольно быстро принудивших к миру венгров, а также румын. Своя революция вспыхнула еще и в Трансильвании.

Поразительно, но более века спустя, в 1956 г., когда от Российской и Австро-Венгерской империй и след простыл, события повторились с почти фотографической точностью. Даже такой нюанс, как влияние событий в Польше, и тот повторился. Венгерские путчисты пошли по стопам группы смутьянов польской Познани.

Впрочем, было и два и очень существенных отличия — во-первых, мятеж в 1956 г. был однозначно направлен против СССР, а не против кого-либо еще. Так что советские войска, введенные в Будапешт, лишь условно помогали венгерской армии и полиции в восстановлении порядка, а на деле вели решительную борьбу с откровенно антисоветскими силами. Основу путчистов составили, похоже, как раз накануне выпущенные из плена солдаты и офицеры до последнего момента сражавшейся на стороне гитлеровцев венгерской армии.

Второе принципиальное отличие мятежей 1848 и 1956 гг. в том, что участники последнего очень жестоко обращались со сторонниками дружбы с СССР и сопротивлялись отчаянно. Войска в Будапешт пришлось вводить дважды. Кстати, во второй раз ими командовал не менее прославленный, чем А. В. Суворов, полководец, главный маршал Победы Г. К. Жуков.

Чехословакия, 1968 г.

В 1968 году новое советское руководство во главе с еще довольно бодрым Л. И. Брежневым и министром обороны А. А. Гречко столкнулось с той же проблемой непослушания союзника, что и прежнее, отправленное им в отставку хрущевское. Только на этот раз не в Венгрии, а в Чехословакии.

События в этой стране действительно напоминали то, что происходило за 12 лет до того в соседней Венгрии. Но в куда более мягком варианте. Во время «Пражской весны» протесты были преимущественно мирные, основную их массу составляла городская интеллигенция. Тем не менее, отдельные попытки оказать вооруженные сопротивление с их стороны предпринимались, но они легко преодолевались войсками Варшавского Договора. Тут надо отметить, что СССР не стал в одиночку бороться с увертюрой перестройки, а разделил эту миссию с союзниками.

Не было, в отличие от Венгрии, и сколько-нибудь значительных военных сил, оказывавших сопротивление входящим в ЧССР войскам. С министром обороны Чехословакии М. Дзуром и президентом Л. Свободой заранее договорились, что все останутся в местах постоянной дислокации. Да и само урегулирование достигнуто не столько брутальной силой армейских подразделений, хотя и ею тоже. Причем, как числом, так и умением. Это было и мгновенное занятие стратегически важных объектов десантниками и ввод огромной танковой армады. Несколько тысяч танков лучше любых слов могли убедить чехословацких военных придерживаться обговоренного нейтралитета, пока наводится порядок в их стране.

Но все же главное, удалось договориться, что называется, по-хорошему с отцом чехословацкой перестройки — Александром Дубчеком. Будучи вывезенным в Москву, он быстро осознал все свои ошибки и поддержал меры по сворачиванию либеральных реформ и возвращению к социализму советского типа.

Вмешательство в чехословацкие дела имело, конечно, широкий резонанс. Потом прошло всего каких-то 17 лет — и в самом СССР начались процессы, сходные с тем, что предлагали и попытались реализовать Александр Дубчек сотоварищи. Но по счастью для прорабов московской «весны» уже не было тех сил, которые могли бы танками остановить реформаторский процесс. Или иначе — отказ от социализма, как того желали участники событий в Венгрии в 1956 г. и в Чехословакии в 1968 г.