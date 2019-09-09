Летевшего из Екатеринбург во Вьетнам пьяного пассажира пришлось связать

Нетрезвого пассажира рейса Екатеринбург — Камрань (Вьетнам), устроившего дебош на борту самолета авиакомпании Azur Air, связали ремнями во время полета.

Как стало известно РЕН ТВ, 24-летний пассажир из Екатеринбурга, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью, плевался в пассажиров и членов экипажа, а также устроил драку с соседом.

По данным телеканала, пассажиры и члены экипажа связали дебошира детскими ремнями и поместили его в вестибюль, расположенный хвостовой части лайнера.

После приземления самолета во Вьетнаме возмутителя спокойствия передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что лайнер А321 авиакомпании S7, выполнявший рейс из московского Домодедово в Дюссельдорф, совершил вынужденную посадку в калининградском международном аэропорту Храброво по вине пьяного дебошира.

«Ридус» также писал о том, что мужчина, устроивший дебош на рейсе Москва-Симферополь, умер после задержания.