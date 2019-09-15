Двух пассажирок авиарейса Симферополь — Москва задержали за распитие алкоголя на борту самолета, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Женщины были доставлены в дежурную часть столичного аэропорта Шереметьево.

В полиции отметили, что женщин привлекли к административной ответственности по статье Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».

Согласно статье, наказание за это правонарушение составляет либо штраф в размере от 500 до 1,5 тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о драке на борту, в полиции подчеркнули, что она не соответствует действительности.

Как сообщал «Ридус», нетрезвого пассажира рейса Екатеринбург — Камрань (Вьетнам), устроившего дебош в понедельник, 9 сентября, на борту самолета авиакомпании Azur Air, связали ремнями во время полета.