«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

Спортсмен выступал за краснодарский клуб с 2013 года.

Соглашение футболиста с клубом было прекращено по взаимному согласию сторон.

На официальном сайте «Краснодара» отмечается, что в клубе глубоко переживали из-за инцидента, произошедшего с игроком.

Ранее сегодня, как сообщал «Ридус», Российский футбольный союз (РФС) отказал петербургскому футбольному клубу «Зенит» в регистрации Александра Кокорина для участия в чемпионате России по футболу.

Футболист заключил новый контракт с «Зенитом» за день до выхода из заключения. Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу 17 сентября.

Напомним, нападающий клуба «Зенит» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в Москве 8 октября прошлого года.

В мае Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам лишения свободы.

В начале августа спортмены-драчуны обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. 6 сентября местный суд на выездном заседании в Алексеевке удовлетворил их просьбу. Кокорин и Мамаев покинули колонию сегодня утром. Они не стали общаться с ожидавшей их на выходе прессой, а быстро сели в машину Логинова и уехали из места лишения свободы.