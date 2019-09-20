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«Краснодар» расторг контракт с Мамаевым

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

© Сергей Фадеичев/ТАСС

Футбольный клуб «Краснодар» объявил о расторжении контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.

Спортсмен выступал за краснодарский клуб с 2013 года.

Соглашение футболиста с клубом было прекращено по взаимному согласию сторон.

На официальном сайте «Краснодара» отмечается, что в клубе глубоко переживали из-за инцидента, произошедшего с игроком.

Ранее сегодня, как сообщал «Ридус», Российский футбольный союз (РФС) отказал петербургскому футбольному клубу «Зенит» в регистрации Александра Кокорина для участия в чемпионате России по футболу.

Футболист заключил новый контракт с «Зенитом» за день до выхода из заключения. Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу 17 сентября.

Напомним, нападающий клуба «Зенит» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в Москве 8 октября прошлого года. 

В мае Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам лишения свободы. 

В начале августа спортмены-драчуны обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. 6 сентября местный суд на выездном заседании в Алексеевке удовлетворил их просьбу. Кокорин и Мамаев покинули колонию сегодня утром. Они не стали общаться с ожидавшей их на выходе прессой, а быстро сели в машину Логинова и уехали из места лишения свободы.

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