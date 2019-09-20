Кокорина на пять месяцев отстранили от футбола

Российский футбольный союз (РФС) отказал петербургскому футбольному клубу «Зенит» в регистрации Александра Кокорина для участия в чемпионате России по футболу.

Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Он отметил, что футбольные власти отказали Кокорину в возможности заниматься своей работой.

Мало того, что он год провел за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания), так теперь его решили еще на 5 месяцев оставить без футбола, — написал в своем посте Семак.

В РФС отметили, что данное решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами, отмечает News.ru.



Как сообщал «Ридус», футболист Александр Кокорин заключил новый контракт с «Зенитом» за день до выхода на свободу.

Напомним, нападающий клуба «Зенит» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в Москве 8 октября прошлого года.

В мае Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам лишения свободы.

В начале августа спортмены-драчуны обратились в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении. 6 сентября местный суд на выездном заседании в Алексеевке удовлетворил их просьбу. Кокорин и Мамаев покинули колонию сегодня утром. Они не стали общаться с ожидавшей их на выходе прессой, а быстро сели в машину Логинова и уехали из места лишения свободы.