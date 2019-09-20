Адвокат прокомментировал освобождение Устинова из-под стражи

В пятницу, 20 сентября, Мосгорсуд постановил освободить актера Павла Устинова из-под стражи под подписку о невыезде. Напомним, что ранее Тверской суд приговорил Устинова к 3,5 годам лишения свободы за причинение физического вреда сотруднику Росгвардии.

Адвокат Шота Горгадзе назвал сегодняшнее решение Мосгорсуда доказательством того, что в России можно добиться справедливости с помощью судебных и правовых механизмов.

«Это то, о чем изначально говорил журналист Владимир Соловьев, предлагая усилить защиту и оплатить услуги адвоката. Но „хайперы“ не захотели оказывать конкретную помощь, предпочитая громкие открытые письма о творящейся несправедливости. Может их цель была иной? Но теперь Павел дома», — пишет Горгадзе в своем Telegram-канале.

При этом «вопросы относительно дела Устинова все равно остаются», добавил юрист.

Что легло в основу обвинительного приговора, кроме показаний потерпевшего? Насколько процессуально правильно было обосновано ходатайство о приобщении видео к материалам дела? Что это вообще было и кому это было нужно? Оставлю ответ на последний вопрос конспирологам, а как адвокат отмечу блестящую работу коллеги, Анатолия Кучерены, который защищал Павла Устинова в суде, — заключил Шота Горгадзе.

Напомним, что Павел Устинов был задержан 3 августа в Москве на Пушкинской площади во время несогласованного митинга. Актеру было предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, он оказывал сопротивление при задержании, в результате чего росгвардеец получил вывих плеча.

В защиту Павла Устинова высказались многие представители общественности и даже государственные служащие, в том числе руководитель московского театра «Сатирикон» народный артист России Константин Райкин и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Последний заявил, что приговор актеру является вопиющей несправедливостью, поскольку Устинов «никого не трогал и не нарушал общественного порядка», а только пытался увернуться от несущихся на него с дубинками бойцов Росгвардии.