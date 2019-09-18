Турчак считает приговор Павлу Устинову вопиющей несправедливостью

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак считает приговор актеру Павлу Устинову, которого осудили на 3,5 года колонии за нанесение увечий сотруднику Росгвардии во время несанкционированного митинга, вопиющей несправедливостью.

Турчак отметил, что несколько раз посмотрел видео с места задержания Устинова. По его мнению, актер «никого не трогал и не нарушал общественного порядка», а только пытался увернуться от несущихся на него с дубинками бойцов Росгвардии.

Да, сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал.⠀Почему суд не принял во внимание эти видеозаписи? Почему человеку выносят обвинительный приговор, не дав стороне защиты возможность представить все доводы? — вопрошает политик.

Андрей Турчак призвал суд вышестоящей инстанции учесть все без исключения аргументы стороны защиты Павла Устинова и тщательно изучить видеозаписи, очевидно, являющиеся неопровержимым доказательством невиновности актера.

Напомним, что Павел Устинов был задержан 3 августа в Москве на Пушкинской площади во время несогласованного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Актеру было предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, он оказывал сопротивление при задержании, в результате чего росгвардеец получил вывих плеча.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил актера к 3,5 года колонии общего режима.