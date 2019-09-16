Суд приговорил актера Павла Устинова к 3,5 годам заключения

Тверской районный суд Москвы признал виновным 24-летнего актера Павла Устинова в применении насилия к представителю власти и приговорил его 3,5 годам лишения свободы.

По версии следствия, в столице на акции протеста 3 августа он при задержании вывихнул плечо сотруднику ОМОНа.

По словам судьи, Устинов «совершил насилие в отношение представителя власти», а также «унизил его честь и человеческое и профессиональное достоинство».

Судья также отметил, что со стороны задержавших Устинова омоновцев нарушений не выявлено.

Обвинение просило дать Устинову шесть лет лишения свободы.

Подсудимый вину не признал, сообщает РИА Новости.

По словам Устинова, он не участвовал в акции, а на Пушкинскую площадь пришел на деловую встречу, причем в одной его руке был телефон, в другой наушники, когда на него неожиданно набросились силовики, отмечают «Новые Известия».

Судья Алексей Криворучко отказался приобщать к делу видео задержания актера, предоставленное защитой.

На кадрах зафиксировано, что все происходит в полной тишине, Устинов ничего не выкрикивает.



Ранее за Павла Устинова заступился руководитель московского театра «Сатирикон» народный артист России Константин Райкин.

«Я лично знаю Устинова, он учился на артиста в моем классе. Я могу за него поручиться и готов его поддержать», — заявил Райкин.

