Трамп наболтал лишнего

В США набирает обороты новый скандал вокруг президента Дональда Трампа, которого на этот раз обвиняют в слишком вольном общении с иностранным лидером.

Согласно публикациям в газетах The Washington Post и The New York Times, неназванный сотрудник разведки, работающий на «прослушке» телефонных переговоров в Белом доме, стал свидетелем беседы президента с лидером иностранного государства, в ходе которой Трамп дал своему собеседнику некое обещание. Разведчик посчитал, что в этом разговоре Трамп превысил свои полномочия, и подал жалобу генеральному инспектору разведывательных служб страны Майклу Эткинсону. Последний счел ее обоснованной и уведомил Конгресс США.

Накануне, 19 сентября, Эткинсон дал показания членам комитета Палаты представителей по разведке, но в закрытом режиме, так что прессе не удалось выяснить, с лидером какого государства разговаривал Трамп, и насколько обоснованы претензии разведки. Сами конгрессмены тоже не узнали всех деталей дела, поскольку конкретное содержание жалобы Эткинсон им не раскрыл.

Журналисты строят догадки и подозревают, что речь может идти о недавнем разговоре президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским. В пользу этой версии говорит то, что Палата представителей недавно начала расследование связей Трампа с Украиной. Согласно сообщению Белого дома, в ходе телефонного разговора 25 июля Трамп поздравил коллегу с прошедшими выборами в Верховную раду, а в офисе Зеленского добавили, что президенты также обсудили «расследование случаев коррупции, которые препятствовали взаимодействию между Украиной и США».

Недавно американские СМИ сообщили об использовании российской разведкой дач дипломатов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд для получения доступа к системам связи ФБР. Благодаря «дерзкой операции» российским разведчикам долгое время удавалось избегать разоблачения, причем в этой истории оказался замешан бизнесмен Картер Пейдж, входивший в избирательный штаб Дональда Трампа. Комментируя публикацию, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова связала ее с предстоящими выборами президента США в 2020 году.

Напомним, минувшим летом бесславно закончилась главная попытка политических противников Дональда Трампа досрочно отправить его в отставку с поста президента под предлогом сговора с властями России. Тогда бывший специальный прокурор США Роберт Мюллер дал показания в Конгрессе об итогах своего расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США в 2016 году.

В частности, Мюллер заявил конгрессменам, что Россия действительно пыталась вмешаться в американские выборы и рассказал, что между окружением президента Дональда Трампа и россиянами «было 126 контактов». При этом в его отчете сказано, что расследование не нашло доказательств сговора штаба Трампа с Россией. Сам Трамп расценил итоги расследования Мюллера как свою победу над клеветниками.