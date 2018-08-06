Мюллер подтвердил Конгрессу США вмешательство России в выборы

Бывший специальный прокурор США Роберт Мюллер дал показания в Конгрессе об итогах своего расследования предполагаемого российского вмешательства в выборы США в 2016 году.

Мюллер заявил конгрессменам, что Россия действительно пыталась вмешаться в американские выборы и такое вмешательство было нацелено в основном на поддержку Дональда Трампа, но в нескольких случаях — его соперницы Хиллари Клинтон.



Также Мюллер сообщил, что между окружением президента Дональда Трампа и Россией «было 126 контактов». При этом в отчете сказано, что расследование не нашло доказательств сговора штаба Трампа с Россией.



Отвечая на вопросы конгрессменов, бывший спецпрокурор подчеркнул, что Трампа нельзя привлечь к уголовной ответственности за препятствование правосудию — по крайней мере до тех пор, пока он занимает пост президента. Комментируя слушания в Конгрессе, пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем назвала их поражением политических оппонентов Трампа.

Напомним, Роберт Мюллер должен был определить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией. Расследование продолжалось 22 месяца. В ходе расследования были предъявлены обвинения 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам, однако никто из них не был уличен в том, что является участником сговора Трампа с Россией.

После изучения доклада Мюллера генеральный прокурор США Уильям Барр пришел к выводу, что в нем отсутствуют как доказательства сговора Трампа с Россией, так и доказательства препятствования правосудию со стороны Трампа во время расследования «вмешательства» в американские выборы. Эта новость вызвала скандал в американском обществе, так как политические противники Трампа из числа представителей Демократической партии США постоянно обвиняли президента в сговоре с Россией.



Сам Мюллер после завершения расследования объявил о своем решении покинуть Минюст США и назвал главным выводом своего расследования то, что Россия вмешивалась в американские выборы в 2016 году. Этот факт он назвал доказанным. В ответ Барр поблагодарил Мюллера за то, что тот смог «раскрыть природу попыток России вмешаться в выборный процесс», а в Конгрессе потребовали наказать Россию новыми санкциями.