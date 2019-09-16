Российская разведка в США взломала системы связи ФБР

Американское издание Yahoo News сообщило об использовании российской разведкой дач дипломатов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд для получения доступа к системам связи ФБР.

Как утверждают источники Yahoo News, одной из непубличных причин закрытия этих дач и высылки 35 российских дипломатов из США в конце 2016 года по решению президента Барака Обамы стало то, что они участвовали в «дерзкой контрразведывательной операции», в результате которой перехватывалась засекреченная информации ФБР. Благодаря этому российским разведчикам долгое время удавалось избегать разоблачения.

Руководству ФБР и ЦРУ пришлось временно прекратить связь со своими агентами и искать среди подчиненных «крота». Оно опасалось, что российские разведчики, находясь рядом с правительственными зданиями, могли проникнуть даже в компьютеры, не подключенные к интернету.

По сведениям издания, «дерзкая операция» началась еще в 2010 году, когда российская разведка пыталась завербовать представителей американской элиты, в том числе бизнесмена Картера Пейджа, позже вошедшего в избирательный штаб Дональда Трампа. Вскоре разведчикам удалось раскрыть секретные коды ФБР и наладить прослушку спецгруппы этого ведомства, занимавшиеся выявлением шпионов. Специальное оборудование для прослушки якобы находилось на территории дипломатических дач.

Источники Yahoo News признались, что тем же самым американская разведка занималась в Москве. «Мы предпринимали огромные усилия для того, чтобы получить доступ к переговорам сотрудников ФСБ и понимать, отслеживают они наших агентов в России или нет», — заявил один из них.

Публикацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, связав ее с предстоящими выборами президента США в 2020 году. «Мы сейчас входим в очень интересный период, который называется „до выборов президента США остался ровно год“. И в этот период мы, к сожалению, будем видеть и слышать много фантастических историй, внезапных открытий, удивительных предвидений или, наоборот, каких-то раскопок из прошлого», — сказал она журналистам «Коммерсантъ FM», пообещав предоставить более детальный комментарий позже.



Напомним, администрация Барака Обамы объявила о закрытии российских дипломатических дач в Мэриленде и Нью-Йорке 29 декабря 2016 года. Сразу 35 сотрудников посольства РФ в Вашингтоне и генерального консульства в Сан-Франциско были объявлены персонами нон грата и были вынуждены срочно покинуть территорию Соединенных Штатов.

31 августа 2017 года власти США потребовали от России полностью прекратить дипломатическую деятельность в зданиях генконсульства в Сан-Франциско, а также в зданиях торгпредства в Вашингтоне и его отделении в Нью-Йорке. Уже 2 сентября в помещениях прошли обыски. Москва сочла эти действия грубейшим нарушением 22-й статьи Венской конвенции 1961 года, которая объявляет помещения представительств иностранных государств неприкосновенными, и ответила высылкой большого числа американских дипломатов из России.