Генпрокуратура обжаловала приговор Павлу Устинову

Генпрокуратура обжаловала в Мосгорсуде приговор фигуранту «московского дела» о беспорядках во время несогласованного митинга в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы 27 июля актеру Павлу Устинову.

«Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Пономарев подал апелляционное представление в Мосгорсуд с просьбой пересмотреть приговор актеру Павлу Устинову», — сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного.



Ведомство не оспаривает доказанность вины актера, однако считает приговор чрезмерно суровым. Ранее Генпрокуратура также попросила изменить меру пресечения Устинову на подписку о невыезде.

Адвокат Устинова Анатолий Кучерена, который согласился защищать актера по просьбе его коллег, сообщил журналистам, что назначенное на понедельник заседание по апелляционной жалобе на приговор перенесено на следующий четверг.

Напомним, что Павел Устинов был задержан 3 августа в Москве на Пушкинской площади во время несогласованного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Актеру было предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, он оказывал сопротивление при задержании, в результате чего росгвардеец получил вывих плеча. Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил актера к 3,5 года колонии общего режима. Судья Алексей Криворучко отказался приобщать к делу видео задержания актера, предоставленное защитой.

В защиту Павла Устинова высказались многие представители общественности и даже государственные служащие, в том числе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, руководитель московского театра «Сатирикон» народный артист России Константин Райкин и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Последний заявил, что приговор актеру является вопиющей несправедливостью, поскольку Устинов «никого не трогал и не нарушал общественного порядка», а только пытался увернуться от несущихся на него с дубинками бойцов Росгвардии, что доказывает видеозапись задержания.

Даже глава Росгвардии Виктор Золотов посчитал приговор Устинову излишне суровым. По его мнению, актеру можно было назначить условный срок, а остальное «перевести» блогеру Владиславу Синице, осужденному за скандальный твит. «Это же суд принимает решение. Я бы со своей стороны максимум дал год условно, а вот эти 3,5 года перевел на Синицу. Вот моя точка зрения. Ему дали пять лет, по-моему, вот еще 3,5 года за призывы убивать детей, жен», — цитирует Золотова РИА Новости.



Как сообщал «Ридус», 18 сентября был освобожден из-под стражи другой фигурант так называемого «московского дела» Айдар Губайдулин, обвиняемый в покушении на насилие против представителя власти.

