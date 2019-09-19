Прокуратура и Кучерена ходатайствуют об освобождении Устинова из-под стражи

Прокуратура Москвы направила по ходатайству адвоката Анатолия Кучерены в Мосгорсуд заявление об изменении меры пресечения в отношении осужденного за причинение физического вреда полицейскому актера Павла Устинова.

Заседание по этому делу пройдет в пятницу в 12.00, рассказал Кучерена в интервью ИА «Интерфакс».

Также адвокат сообщил, что назначенное на понедельник заседание по апелляционной жалобе на приговор Устинову перенесено на следующий четверг.

Прокуратура и Анатолий Кучерена настаивают на освобождении Устинова из-под стражи под подписку о невыезде до рассмотрения в Мосгорсуде жалобы на приговор.

Кучерена согласился защищать Павла Устинова по просьбе коллег актера. По словам сестры Устинова Юлии, это была инициатива Константина Райкина.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что приговор актеру Павлу Устинову, которого осудили на 3,5 года колонии за нападение на сотрудника Росгвардии во время несанкционированного митинга, является вопиющей несправедливостью.

По мнению Турчака, актер «никого не трогал и не нарушал общественного порядка», а только пытался увернуться от несущихся на него с дубинками бойцов Росгвардии.

«Да, сотрудник Росгвардии упал, споткнувшись. Но на видео отчетливо видно, что Павел ни на кого не нападал, не толкал, даже не трогал», — сказал секретарь генсовета «Единой России».

Павел Устинов был задержан 3 августа в Москве на Пушкинской площади во время несогласованного митинга в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Актеру было предъявлено обвинение в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, он оказывал сопротивление при задержании, в результате чего росгвардеец получил вывих плеча.