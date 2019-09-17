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Полиция начала проверку по факту наезда отчима Кокорина на журналиста

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Полиция в Белгородской области начала проверку по факту наезда внедорожника на журналиста у колонии в городе Алексеевка, где отбывал наказание футболист Александр Кокорин. За рулем автомобиля находился отчим спортсмена Кирилл Логинов, который приезжал встречать освободившегося из колонии пасынка, сообщает управление МВД по региону.

Напомним, что Логвинов проехал по ноге репортера, когда сдавал на машине назад. Вызвали скорую. Врачи обнаружили у представителя прессы перелом пальца ноги.

На место происшествия также прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. Полицейские не нашли причин для задержания Кирилла Логинова и ограничились лишь тем, что оформили административный протокол о нарушении им правил движения.

Как ужеписал «Ридус», 8 октября прошлого года нападающий клуба «Зенит» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий стали участниками драки в кафе на Большой Никитской улице, в результате которой пострадали директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.

Пресненский районный суд Москвы приговорил Кокорина к полутора годам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам лишения свободы. Кирилл Кокорин и Протасовицкий получили похожие сроки лишения свободы.

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